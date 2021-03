Hulp bij belastingen

Column Jan van Damme Eerlijk gezegd ben ik blij dat het hele verkie­zings­cir­cus voorbij is

17 maart Natuurlijk weet ik welk bolletje ik vandaag rood ga kleuren. Geen twijfel, nee, maanden geleden al heb ik mijn keuze gemaakt. Het wordt een voorkeursstem, dat wil ik er wel over kwijt. Ik weet het, het klinkt al gauw ouderwets. Ik woon in Zeeland. Mijn kandidate ook. Het is meegenomen dat zij weet waar Scherpbier ligt en al eens bijna van het duin bij Biggekerke is gewaaid.