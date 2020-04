Hulp aan ondernemers rode draad in Voorjaarsnota provincie

Papegaaien weg uit Omnium, plan voor escape room in tropisch bos

13:50 GOES - Bezoekers van het tropisch bos in sport- en recreatiecentrum Omnium in Goes treffen daar binnenkort geen papegaaien meer aan. De vogels gaan weg. Andere dieren mogen wel blijven. Er liggen ook plannen om in het bos een escape room te maken.