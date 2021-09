Huizenprijzen stijgen ook in Zeeland dit en volgend jaar fors

Film by the Sea: ‘We hebben ons nooit de mond laten snoeren’

11 september VLISSINGEN - Ondanks alle coronaperikelen kon Film by the Sea vrijdagavond toch de 23e editie openen. Door alle beperkingen en onzekerheid is het festival niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Voorzitter Marlene Wickel repte bij de opening dan ook van ‘een heel lastige voorbereiding’.