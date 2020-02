Huizenprijzen in Veere stegen vorig jaar met 50.000 euro

Poll Michael van Oostende wordt 30 jaar: ‘Natuurlijk is het een vlucht uit de sleur’

17:42 Michael van Oostende wordt 30 jaar. Is dat het einde van de ongedwongen jaren? In zijn project Levenslust schrijft, filmt en rapt hij over wildkamperen aan het Veerse Meer en het in bed leggen van de kinderen in een rijtjeshuis in Middelburg.