Huizenprijzen blijven in Zeeland omhoog schieten

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In januari, februari en maart werden in Zeeland 1379 huizen verkocht. Dat is een procent meer dan in dezelfde periode van 2018. Om een huis te kunnen kopen, moesten Zeeuwen in het tweede kwartaal flink meer geld uittrekken.

Hoewel de prijzen in het tweede kwartaal iets minder hard stegen dan in het eerste (toen waren huizen 8,4 procent duurder dan een jaar geleden) werden huizen in Zeeland flink duurder. In de eerste twee kwartalen van dit jaar stegen de huizenprijzen in Zeeland harder dan in de afgelopen drie jaar. Gemiddeld wordt nu 238.754 euro voor een bestaande woning betaald. Een jaar geleden was dat 215.715, in 2017 kostte een huis gemiddeld 212.856 en in 2016 was dat 196.310 euro.

Of de stijging doorzet is de vraag. In het eerste kwartaal waren huizen in Zeeland gemiddeld 8,4 procent duurder dan een jaar ervoor. Gemiddeld werd toen 240.026 euro voor een bestaande woning betaald. Huizen zijn in Zeeland dus iets goedkoper geworden. Maar het vergelijken van kwartalen is lastig, omdat er voortdurend schommelingen optreden. De trend over de afgelopen drie jaar is dat de prijzen in Zeeland hard omhoog gaan, in 2019 meer dan in de jaren ervoor.