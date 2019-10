‘Huishoudens betalen ongemerkt steeds meer aan waterschap’

Dit vroegere huis van schrijver Hans Warren staat te koop

18:52 GOES - Wonen op de plaats waar Hans Warren ooit zijn Geheim Dagboek schreef? Voor wie dat wil - en de financiering rond kan krijgen - is dat nu mogelijk. Het welbekende huis van de Zeeuwse schrijver en dichter aan het Pykeswegje in Goes staat sinds kort te koop.