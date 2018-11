Huisartsentekort in Zeeland groeit, maar zorgvraag ook

Elk jaar wat nieuws op rondreizen­de Zeeuwse ijsbaan

14:26 Voor het dertiende jaar op rij gaat ie woensdag weer open: de ijsbaan op de Markt in Middelburg. Organisator Patrick Gabriëlse is het hele jaar bezig met de voorbereidingen. ,,Natuurlijk hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar we proberen toch elk jaar ook nieuwe dingen te doen.”