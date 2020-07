Huisartsenopleiding in Zeeland: ‘Dat is wel iets anders dan hartje Rotterdam’

Toen ze als invaller werkte bij een huisartsenpraktijk in Yerseke had ze een collega die tussen de middag altijd zijn hond ging uitlaten langs de Oosterschelde. ,,Dat is toch wel iets anders dan een huisartsenpraktijk in hartje Rotterdam”, zegt Anna Verbart (34) om aan te geven hoe aantrekkelijk het is om hier te werken. Zij verhuisde van Utrecht naar Goes om in Zeeland tot huisarts te worden opgeleid. Nu is ze waarnemer in Heinkenszand, draait ze diensten in de huisartsenpost in Goes en gaat ze komende zomer aan de slag als waarnemer in Arnemuiden.



Hoewel veel Zeeuwse huisartsenpraktijken ervoor openstaan mensen in opleiding te begeleiden, gebeurt het nog veel te weinig. Opleidingsinstituten als het Erasmus, waar Verbart is afgestudeerd, zien hun aankomende huisartsen liever een stageplek in de buurt kiezen. Dat gaat nog dit jaar veranderen. In september begint een proef waarbij vier huisartsen in opleiding het complete driejarige leer- en werktraject in Zeeland gaan doorlopen. Alleen voor de theorie gaan ze één dag per week naar Rotterdam.