Huisartsen, kom naar Zeeland!

Volgens voorzitter Peter de Doelder van de kring Zeeland van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is de promotiecampagne broodnodig. Een derde van de 250 Zeeuwse huisartsen gaat de komende jaren met pensioen. ,,Het probleem is het grootst boven de Westerschelde. Van de 180 huisartsen is ruim de helft 57 jaar of ouder. In Zeeuws-Vlaanderen is dat 37 procent. Daar zijn nieuwe huisartsen uit België aan de slag gegaan. Die overigens wel in België blijven wonen.''

In Zeeland is de vergrijzing onder de huisartsen bovengemiddeld hoog. Het valt niet mee om de gaten op te vullen die pensionado's achterlaten. Nieuwe huisartsen komen niet graag naar Zeeland. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het aantal studenten dat bij Zeeuwse huisartsen de praktijkopleiding doet. Weinigen gaan na hun examen aan de slag in Zeeland. En Belgische collega's willen nog wel in Zeeuws-Vlaanderen werken, maar steken zelden de Westerschelde over.

'Nauwelijks banen voor partners'

Volgens De Doelder spelen er nog meer problemen. ,,Landelijk worden voldoende huisartsen opgeleid. Dat zijn voor het overgrote deel vrouwen. Alleen zijn er in Zeeland nauwelijks banen voor hun vaak ook hoogopgeleide partners.'' Daarnaast willen jonge huisartsen steeds vaker in deeltijd werken. Daarvoor zijn er per praktijk gemiddeld meer huisartsen nodig. En juist Zeeland telt gemiddeld veel zogeheten solopraktijken (rond de 20 procent). ,,De werklast is hoog en de administratie tijdrovend. Je moet één of twee collega's vinden die met jou de praktijk wil doen. Alleen vind die maar.''

Verder kampt Zeeland met een imagoprobleem: ver weg, niks te beleven. ,,Daarom hebben de LHV Zeeland en de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie samen met CZ nagedacht over een strategie. Zo zijn we, in navolging van Drenthe, uitgekomen op een promotievideo.'' In het 15 minuten durende filmpje vertellen jonge huisartsen over de voordelen van een baan in Zeeland: goedkope huizen, zon zee en strand, veilige woonomgeving en amper files.