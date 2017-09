Huisarts in Zeeland: 'Als ik visite rij, realiseer ik me vaak: ik ben hier gelukkig'

HEINKENSZAND - Zeeland raakt door vergrijzing in hoog tempo huisartsen kwijt. Om de uitstroom op te vangen, zijn binnen nu en vijf jaar zo'n honderd nieuwe huisartsen nodig. Een promotiefilmpje moet hen over de streep trekken. Want werken in de provincie heeft zo zijn voordelen.

Victor Heukels (40) weet er alles van. Hij verruilde zeven jaar geleden de hectiek van Amsterdam voor het groene platteland. ,,Als ik visites rijd en door de Zak van Zuid-Beveland ga, realiseer ik me vaak: ik ben hier gelukkig."

Een belangrijke reden waarom Zeeland moeilijk aan nieuwe huisartsen kan komen, is de werkgelegenheid voor de partner, vermoedt Heukels. Als bestuurslid van de Zeeuwse Huisartsencoöperatie maakt hij zich daar zorgen over. Samen met de Landelijke Huisartsenvereniging is daarom een campagne gestart om huisartsen naar Zeeland te trekken. ,,Zeventig tot tachtig procent van de huisartsen die nu afstudeert, is vrouw. Vaak met een hoogopgeleide partner, die werk vindt in de Randstad. Het gebrek aan werkgelegenheid voor die partner in Zeeland kán een probleem zijn." Heukels echtgenote werkt fulltime mee als praktijkmanager. Geen luxe, want zeker voor een apotheekhoudende huisarts als Heukels is de administratieve lastendruk heel hoog.

Van de wieg tot het graf

Zo'n 2650 patiënten telt de apotheekhoudende huisartsenpraktijk van Heukels in Heinkenszand. Zijn patiënten zitten in Heinkenszand zelf en in de omliggende dorpen of in afgelegen boerderijen. Zeven jaar geleden verruilde de toen dertigjarige Heukels het drukke Amsterdam voor de rust en ruimte van Zeeland - prettiger voor de kinderen. Zijn droom, een dorpspraktijk, werd er waarheid. ,,Je loopt van de wieg tot het graf met mensen mee. Bevallingen doen wij niet meer, wat op zich jammer is, maar je ziet alle leeftijden, alle levensfasen. Van bepaalde families in mijn praktijk zie ik vier generaties. Je bouwt met je patiënten een langdurige arts-patiëntrelatie op."

Typerend voor een plattelandspraktijk: het is een apotheekhoudende huisartspraktijk. ,,Mijn patiënt komt van het spreekuur met een recept en kan direct de medicijnen meenemen. Ik ben zijn arts én zijn apotheker; dat heeft vaak een meerwaarde. Van mijn kant is het voordeel dat ik beter overzicht heb over de patiënt en zijn medicijngebruik. Het voegt iets toe aan de kwaliteit van zorg en het maakt het werk nog bevredigender."

Bloemdijken

Soms, als hij door de Zak van Zuid-Beveland rijdt, realiseert hij zich hoe gelukkig hij is. ,,Ik was van huis uit gewend aan bossen. Dat was even wennen, maar ik ben het open landschap van Zeeland en de bloemdijken van de Zak steeds meer gaan waarderen. Als ik visite rij, realiseer ik me vaak: ik ben hier gelukkig."