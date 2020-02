‘Huis minder waard door angst voor overstromingen’

Frauderen­de ex-topman Ziekenhuis Walcheren Rob Zomer moet cel in

18:27 MIDDELBURG - Oud-directeur van Ziekenhuis Walcheren Rob Zomer moet vier maanden de gevangenis in. De rechter veroordeelde hem in hoger beroep tot twaalf maanden, waarvan 8 voorwaardelijk, wegens valsheid in geschrifte en belastingfraude. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in hoger beroep een gevangenisstraf van achttien maanden (zes voorwaardelijk). De belastingfraude hield verband met de wachtgeldregeling van Zomer.