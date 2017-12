Huis in Zeeuwse buitengebied vaak snel verkocht

KRUININGEN - Landelijk gelegen huizen gaan in Zeeland het snelst van de hand. In het tweede en derde kwartaal van dit jaar stonden ze gemiddeld 50 dagen te koop voordat een nieuwe eigenaar was gevonden.

Voor heel Nederland is dat 135 dagen. Uitschieters is Noord-Brabant, waar het gemiddeld 176 dagen duurde.

Dat blijkt uit gegevens van Buitenstate, een samenwerkingsverband van 17 makelaars die gespecialiseerd zijn in vastgoed in het buitengebied. Buitenstate heeft via de Nederlandse Vereniging van Makelaars voor het eerst specifiek cijfers verzameld over landelijk gelegen vrijstaande woningen, zoals woonboerderijen, villa's en landgoederen.

27 panden

In Zeeland werden in die categorie in een half jaar tijd 27 woningen verkocht. Alleen in Flevoland waren dat er minder (20). Gelderland steekt er met kop en schouders bovenuit, met 448 verkochte panden. Noord-Brabant en Drenthe volgen op ruime afstand, met bijna 250 transacties.

De 27 panden in Zeeland verwisselden voor gemiddeld 352.500 euro van eigenaar. Dat is vergelijkbaar met Limburg, Friesland en Drenthe. Voor heel Nederland is het gemiddelde 417.500 euro. De huizen in de provincie Utrecht zijn verreweg het duurst: gemiddeld 702.500 euro.

Voorzieningen

De korte verkooptijden in Zeeland gelden niet voor de hele provincie, zegt Adriaan Rijk van vastgoedadvieskantoor Rijk in Kruiningen, de Zeeuwse vertegenwoordiger van Buitenstate. ,,Het verschilt sterk per gebied. Op Walcheren, aan de Zeeuws-Vlaamse en Schouwse kust en in gebieden rondom bijvoorbeeld Goes en Yerseke worden huizen relatief snel verkocht. In gebieden met minder voorzieningen, zoals Tholen of de Zak van Zuid-Beveland, kunnen objecten wat langer te koop staan."