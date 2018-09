Huis bouwen in Zeeland: even geduld aub

De vraag naar nieuwbouwwoningen is dit jaar gestegen en de vraag was al groter dan de aannemers konden bijbenen. Gevolg is dat de achterstand steeds zeker groter wordt en de wachttijd voor een nieuwbouwwoning langer.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag in juli vorig jaar voor 157 miljoen euro aan nog uit te voeren bouwwerken op de plank in Zeeland. Een jaar later was dit bedrag gegroeid tot 250 miljoen euro Dat is een toename van bijna 60 procent. Landelijk liep het bedrag aan orders voor nog te produceren bouwwerken met bijna 16 procent op tot 11,7 miljard euro.

Bouwmaterialen

De oorzaak is bekend: te weinig handjes op de steigers en lange levertijden van bouwmaterialen. Daar komt bij dat nu ook het bedrijfsleven de laatste tijd meer investeert in (nieuwe) panden, zegt Martijn van Sabben voorzitter van de Zeeuwse afdeling van de brancheorganisatie Bouwend Nederland. De cijfers van het CBS komen voor hem dus niet als een verrassing.

Binnen de particuliere sector zijn sinds het einde van de financieel-economische crisis het accent verschoven van verbouwen van bestaande woningen naar nieuwbouw.

Bij nieuwbouw komt het voor de opdrachtgevers meestal niet aan op een paar maanden, al wil iedereen het liefst nog dat de volgende dag al wordt begonnen. Van Sabben: ,,Maar het is wel belangrijk dat je als bouwer duidelijkheid verschaft wanneer een woning gereed is.'' Zoeken naar een aannemer buiten Zeeland heeft geen zin. Buiten de provincie is de situatie minstens net zo nijpend, aldus Van Sabben.

Duurder