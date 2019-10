Hrieps-verdachte (22) langer vast; dinsdag is pro-formazitting

VLISSINGEN - Het voorarrest van een 22-jarige man uit Goes die vastzit op verdenking van betrokkenheid bij de overval na muziekfestival Hrieps, is met dertig dagen verlengd. De man moet dinsdag voor de rechtbank in Middelburg verschijnen tijdens een pro-formazitting.

Een 24-jarige man uit Vlissingen, die sinds 1 augustus achter de tralies zit, moet dinsdag ook voor de rechtbank verschijnen. Ook hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de roof die in de nacht van 11 op 12 mei werd gepleegd in een woning in Grijpskerke. Drie gemaskerde mannen gingen er toen met de dagopbrengst van Hrieps vandoor. Volgens de organisatie bedroeg de buit 500.000 euro.

Welke rol de Vlissinger en Goesenaar bij de overval hebben gespeeld is niet bekend. De verwachting is dat daar dinsdag meer duidelijkheid over komt, ook al wordt de inhoudelijke kant van de zaak pas in een later stadium behandeld.