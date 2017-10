,,We hebben echt een paar toppers op onze podia komend jaar. Hrieps is sterker dan ooit'', zegt organisator Hugo Kramer vol trots over het programma van het muziekfestival in Grijpskerke dat volgend jaar op 28 april gehouden wordt. Vrijdagavond werd de line-up voor de 24ste editie bekendgemaakt tijdens een preparty in het Middelburgse café Schuttershof. Surrender front-man Johan van de Swaluw presenteerde de avond. ,,Gewoon gezellig alles bij elkaar praten'', grinnikt de zanger-gitarist van de Bevelandse band.

Rocktoppers

Het festival op het vaste terrein even buiten Grijpskerke, telt in april vijf grote tenten, zeven podia en ruim veertig bands/acts. Kramer noemt Rowwen Hèze en Stahlzeit als keiharde rocktoppers voor Hrieps 2018. ,,We hebben als motto voor de komende editie 'Het stormt in de tent'. Met zo'n sterk programma moet dat lukken'', weet hij zeker. ,,We kunnen niet groeien in publieksaantal of nog meer tenten neerzetten. Maar we kunnen met de line-up wel steeds breder worden. En grotere tenten, waardoor het publiek en de bands meer ruimte krijgen.''

Op het programma staan verder onder anderen Bertus Staigerpaip, Stuk, Bökkers en Mooi Wark. Namen als WC Experience, Band zonder Banaan, Juke Joints, High Voltage, Mental Theo en Woodworks - die ook in eerdere edities van het muziekfestival op de podia stonden - zijn volgend jaar ook weer present. Surrender, bijna onlosmakelijk verbonden met het festival, ontbreekt in 2018 ook niet in de rocktent. De Bevelandse band was vrijdagavond overigens niet in Schuttershof te horen. Daar speelden Woodworks, Suicide Chicken, Raiders of the lost Rock en Motellica.

Kramer:,,Dit is de vierde keer dat we zo'n preparty houden. Dat bevalt prima. Zaterdag begint ook de voorverkoop van de festivalkaarten en de bustickets.''

Programma Hrieps 2018:

Hoofdtent 1: Surrender; Mooi Wark; Rowwen Hèze; Bökkers, Dirty Daddies en Stuk.

Tent 2: WC Experience; Band zonder Banaan; The Wetnecks; Woodworks en Bertus Staigerpaip.

Feesttent: Party DJ Willem; Abba Tribute; 2 Unlimited Snollebollekes; DJ Kymo; Mental Theo; Misty Basement; DJ Bee en DJ Die Lange.

Rockabilly tent: Smokestack Lightning; Wild May West; Frenzy Fabulous Frankies; Juke Joints; Shorty Jetsons; Relaxtrio en Bigsby Riot.

Rocktent: Stahlzeit (Rammstein tribute) ; The Unforgiven (Metallica); High Voltage (AC/DC); Up the Irons (Iron Maiden); Pile Driver (Status Quo); Diolegacy (Ronnie James Dio); Vipers (Queen); Dutchballs; Dyscordia Scallywags en Fleddy Melculy.

Podium Z-podium: Jong talent in music contest met meerdere sing-songwriters; The Brightt en Resolve.