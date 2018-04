‘Hrieps is het mooiste feest dat er is’

Rowwen Hèze is voor Edwin de Vroe en Dies van Eijkeren uit Oost-Souburg het hoogtepunt van de dag. ,,We gaan ook elk jaar naar het slotconcert in America”, vertelt Dies. ,,Die band speelt echt volksmuziek. Ze begrijpen de mensen. En nu komen ze gewoon hier! Dat is echt geweldig. Hrieps kan zich meten met de Zwarte Cross. Echt waar, als wij achter de rollator lopen, dan gaan we nog. Hier moet je bij zijn.” Edwin vindt Hrieps ‘het mooiste feest dat er is’. ,,Er is hier nooit rottigheid. Als het festival voorbij is, dan wachten we tot we weer kaarten mogen kopen.”



Op de 24e editie van muziekfestival Hrieps kunnen bezoekers genieten van zo’n veertig bands, waaronder Mooi Wark, Bökkers, de Band Zonder Banaan, Stahlzeit en Surrender. Hrieps was dit jaar in recordtempo uitverkocht. In een week tijd waren alle 5800 kaarten weg.