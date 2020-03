‘Hou je hond aan de lijn, tientallen reekalfjes jaarlijks doodgebeten’

VIDEO Telefoon bij Adrz staat roodgloei­end na bekendma­king coronavi­rus bij medewerker

18:42 GOES - Wie deze maandag de enorme hoeveelheid auto's op het parkeerterrein van ziekenhuis Adrz in Goes ziet, zou niet zeggen dat een medewerker diezelfde ochtend positief is getest op het coronavirus. Bezoekers reageren over het algemeen nuchter op de situatie. ,,De koning gaat toch ook gewoon naar Indonesië?”