Hotelkwesties

Kwart minder Zeeuws fruit door hitte

9 augustus NISSE - Zeeland stevent af op een kleine fruitoogst. De langdurige hitte eist zijn tol. Zowel in de peren als in de appels is er schade door bladverbranding. Ze zullen in doorsnee wat kleiner zijn dan normaal. Dit voorjaar had een aantal fruittelers ook hagelschade.