Hotel De Kamperduinen langer dicht door brandschade

Kersverse directeur Christina Elenbaas-Acda beleefde in de nacht van donderdag op vrijdag letterlijk haar vuurdoop toen er brand uitbrak in het wellnessgedeelte van het het hotel. In eerste instantie was de verwachting dat het hotel binnen enkele maanden weer zou kunnen openen, maar dat blijkt te optimistisch. ,,Er is zoveel roetvorming, het zit overal en is heel hardnekkig", zegt Elenbaas-Acda. ,,Het is door de muren heen gekomen. We moeten alles vervangen en dat kost tijd.”