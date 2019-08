Hostellerie Schuddebeurs is geen doorsnee toeristenfuik

Bouw van windmolens en jachthaven in Vlissingen op losse schroeven door milieure­gels

22 augustus VLISSINGEN - De windmolenparken in het Sloegebied, de bouw van de Scheldewijk in het Scheldekwartier en ook de aanleg van de jachthaven in het Dok in Vlissingen staan allemaal op losse schroeven door het stikstofbesluit van de Raad van State.