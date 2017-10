Horeca Zeeland schreeuwt om mensen

De florerende Zeeuwse horeca komt steeds moeilijker aan personeel. Afwashulpen, medewerkers in de bediening en koks, ze zijn amper te vinden. De schreeuw om vakkrachten is luid. Alleen al in de vacaturebank van Zeelandnet staan tweehonderd horecabanen.

Het personeelstekort in de Zeeuwse horeca is een evergreen. Elk jaar wordt een paar keer de noodklok geluid. In de Zeeuwse horeca zijn per jaar 500 tot 600 vacatures te vervullen, maar dat lukt steeds moeilijker. Er is een chronisch gebrek aan personeel, vooral aan zelfstandig werkende koks, gastheren/vrouwen en hotelmanagers, maar ook afwassers en bedienend personeel.

Creatieve oplossingen

Vergrijzing en ontgroening spelen de horeca steeds meer parten, zeker nu het economische voor de wind gaat en het aantal nieuwe horecazaken toeneemt. Medewerkers gaan met pensioen en er zijn te weinig jongeren die voor een natuurlijke aanwas zorgen. Bovendien verlaat een deel van de jongeren Zeeland voor een studie in de 'grote' stad. Hoewel het mbo-school Scalda lukt meer jongeren te interesseren voor de driejarige horeca-opleiding, kan het onderwijs de gaten die pensionado's achterlaten de komende jaren lang niet allemaal opvullen.

Er moeten creatieve oplossingen worden gevonden. Aan de randen van Zeeland is het probleem het grootst, vanwege de reistijden die jongeren moeten maken. Daarom wordt personeel inmiddels ook uit de Randstad en Vlaanderen gehaald. In de spoelkeukens werken ook steeds meer Oost-Europeanen.

Toename krapte