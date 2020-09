Leerlingen melden zich massaal ziek bij verkoud­heid in Zeeuws-Vlaanderen

15:49 OOSTBURG - Op het Zwin College in Oostburg hebben ruim tweehonderd van de in totaal ongeveer 770 leerlingen zich deze week ziek gemeld. Ook op de andere middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen is het ziekteverzuim duidelijk hoger dan normaal, maar boven de Westerschelde lijkt dat mee te vallen.