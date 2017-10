Hoornaarnest veilig in glazen kast

Na twee weken zoeken werd zaterdag het nest in Dreischor ontdekt, onder meer met behulp van een drone. De provincie riep de hulp van Traas Ongediertebestrijding uit 's-Gravenpolder in om de insecten onschadelijk te maken. ,,We hebben een sterk insecticide in het nest gespoten. Daarna hielden we in de gaten of er geen hoornaars meer uit het nest ontsnapten. Maandag bleek dat het nest door wind en regen beschadigd was en hebben we besloten het nest weg te halen'', vertelt Hans Wondergem.