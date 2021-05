Hoop op Zeeuwse festivalzomer groeit: ‘Het wordt wel weer tijd voor een feestje’

Bij City of Dance zijn de voorbereidingen in volle gang. Over zeven weken, van 16 tot en met 18 juli, hoopt het Middelburgse festival enkele duizenden bezoekers te ontvangen op het terrein aan de Oude Veerseweg. Organisator Martin Priem is vol goede moed. ,,Het is een dubbeltje op z’n kant, maar het ziet er positief uit.”