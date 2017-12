Hoop op identificatie slachtoffers Ramp leeft nog steeds

Vier jaar geleden begon het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP) met het project om de onbekende slachtoffers van de Watersnoodramp alsnog te identificeren. Meer dan 80 personen gaven al hun DNA af in de hoop familieleden terug te vinden. Onlangs hebben zich weer drie personen gemeld die mee wilden doen.

Alle profielen van nabestaanden zijn vergeleken met de 29 DNA-profielen van de slachtoffers die in 2013 zijn verzameld. Dat leverde tot nu toe twee namen op. Maatje Verhelst uit Nieuwerkerk en Maria Magdalena de Koster uit Kruiningen. Van één nabestaande is de familieband met een onbekend slachtoffer vastgesteld, al is niet meer te achterhalen wie het is omdat binnen de familie twee zussen vermist zijn. Ook is verwantschap tussen twee onbekende doden vastgesteld.

Om tot een 'match' te komen is het belangrijk dat naaste familieleden DNA afstaan. Broers, zussen, kinderen: hoe dichterbij, hoe beter. Dat geeft de meeste kans op succes. Het afstaan van DNA is simpel en pijnloos. Een agent neemt met een wattenstaafje wat wangslijm af en dat wordt opgestuurd naar het LBVP. Aanmelden kan via telefoonnummer 0900-8844.