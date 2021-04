Hoop op herstel pulsvisserij vervlogen: hoe kwam het zover?

1. Wat heeft de EU pulsvisserij te maken?

De visserij is traditioneel een bedrijfstak waarover binnen de EU afspraken worden gemaakt. Het gaat om de verdeling van visvangsten, wie waar zijn netten mag uitgooien en welke vismethoden gebruikt mogen worden. Met elektriciteit vis boven water te halen was verboden. In Nederland werd een methode ontwikkeld om platvis met elektrisch stroomstootjes (pulsen) te vangen. Deze vissen leven op de zeebodem en zijn zonder ze op te schrikken lastig in een net te vangen. Traditioneel worden hiervoor zware kettingen voor gebruikt die voor het net uit over de bodem schrapen. Het vooruit trekken van wekkerkettingen kost veel brandstof en de zeebodem wordt omgeploegd. Netten uitgerust met pulselektroden zijn veel lichter en beroeren de zeebodem nauwelijks. Nederland kreeg van Europa in 1998 toestemming om met 22 schepen te gaan experimenteren met elektrisch vissen. In 2010 gaf de Europese Commissie voor nog eens 20 schepen toestemming in het kader van ‘wetenschappelijk onderzoek’. De aanlandplicht voor bijvangst greep Nederland aan om in 2014 de pulsvloot te verdubbelen, want 42 schepen werden geschaard onder een proef om met de pulstechniek selectiever te kunnen vissen.

2. Minder brandstof, minder verstoring van de zeebodem. Mooi toch, maar wat ging er dan mis?

De Franse milieugroep Bloom bracht een lobby op gang tegen de pulsvisserij die een meerderheid achter zich kreeg in het Europees Parlement. Een paar trefzekere cartoons van een geëlektrocuteerde vis, enge wetenschappers en op geldbeluste Nederlandse vissers bleek uiterst effectief in Brussel. De combinatie elektriciteit en water riep bij veel Europarlementariërs hoe dan ook al weerzin op. Nederland wist met dikke rapporten nauwelijks steun te verwerven. Ook die wetenschappelijke data werden als verdacht gezien. Begin 2019 werd de pulsvisserij verboden.

Volledig scherm Bloom Association, cartoon over pulsvisserij © Jim Toomey

3. Maar kijkt het Europese Hof dan niet naar wetenschappelijke argumenten?

Het Hof oordeelt niet over de pulsvisserij zelf, maar het heeft gekeken of de EU bij het invoeren van het pulsverbod niet buiten haar boekje is gegaan. Allereerst, zegt de rechter, hoeft de EU regelgeving ‘niet uitsluitend te baseren op de beschikbare wetenschappelijke en technische adviezen’. Het Hof zegt bovendien dat de wetenschappelijke adviezen wel wijzen op de voordelen van de pulsvisserij, maar dat een aantal risico’s nog niet volledig zijn beoordeeld. De EU heeft volgens het Hof voldoende gemotiveerd waarom ze is afgeweken van de wetenschappelijke adviezen.

4. Betekent de uitspraak van het Europese Hof het definitieve einde van de pulsvisserij

In theorie niet, maar in de praktijk wel. In 2019 werd afgesproken dat dit jaar het verbod nog eens tegen het licht van de jongste wetenschappelijke bevindingen wordt gehouden. Er ligt een gunstig rapport van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES). Europarlementariërs Peter van Dalen (CU) en Bert-Jan Ruissen (SGP) geven, bijna tegen beter weten in, de hoop nog niet op. ,,Elektrisch vissen is milieuvriendelijk en heeft, binnen verantwoorde kaders, de toekomst”, aldus Ruissen. Van Dalen: ,,De pulsvisserij is wederom geslagen, maar nog niet verslagen.” Maar er is een klein wonder nodig om de politieke wind in Brussel te doen draaien. Dat bleek in november toen Europarlementariërs weinig oor hadden voor de argumenten van het ICES.

Volledig scherm Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) vraagt om aandacht voor de pulsvissers in het Europees Parlement © Europees Parlement

5. Wat betekent dit voor de Zeeuwse vissers?

Het is de zoveelste tegenvaller die ze moeten incasseren en zal het gevoel vergroten alleen te staan. In de praktijk maakt deze uitspraak niet veel uit. Zeventien van de achttien Zeeuwse vissers moesten al in 2019 stoppen met pulsen. Eén Zeeuwse visser behoort tot het selecte groepje van 22 vissers die tot 1 juli van dit jaar mag doorgaan. Sinds het pulsverbod is ingegaan zijn drie Zeeuwse kotters verkocht. Een aantal is in de stille verkoop gegaan, maar doordat het onzekere tijden zijn is het lastig een koper te vinden. Mocht er een warme sanering van de vloot komen, waarbij vissers een vergoeding krijgen als ze stoppen, verwachten ingewijden dat de Zeeuwse kottervloot minstens met een kwart zal krimpen. Naast alle bedreigingen van buiten heeft de visserij, net als de landbouw, ook met een intern probleem te kampen: het vinden van opvolgers.