Hoop gloort voor honderden Zeeuwen met Hepatitis

GOES - Hoop gloort voor enkele honderden Zeeuwse Hepatitis B/C-patiënten. Zij komen mogelijk in aanmerking voor een nieuwe behandelmethode. Deze maand worden zij daarvoor benaderd door hun huisarts.

De GGD heeft in samenwerking met het laboratorium van het ADRZ mensen opgespoord die mogelijk chronische hepatitis hebben en daarvoor niet in behandeling zijn. De maandelange klus, waarvoor allerlei databases zijn uitgeplozen, leverde uiteindelijk zo'n driehonderd namen op. Dat was niet makkelijk, aangezien talloze mensen wel eens een bloedtest hebben ondergaan. Maar aangezien hepatitis voorheen een chronische aandoening was zonder behandeling, zijn patiënten die ooit positief testten uit beeld verdwenen. Mogelijk zijn zij ook niet op de hoogte van de nieuwe behandelmethode, die sinds afgelopen zomer voorhanden is.

De nieuwe behandeling bestaat uit een kuur van twaalf weken. Die moet voorkomen dat een langdurige infectie zich ontwikkelt tot levercirrose of -kanker. Alle zorgverzekeraars vergoeden de behandeling.

Overigens zijn nog niet alle patiënten gevonden, denkt de GGD. De organisatie roept mensen die in het verleden hepatitis B of C hebben gehad en niet genezen zijn (of dat niet zeker weten) contact op te nemen met hun huisarts of met de afdeling infectieziektenbestrijding van de GGD.