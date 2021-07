Hoogzomer op de Hogezoom: Renesse is klaar voor de toeristen

column ernst jan rozendaal Je vraagt je af of al die ambtenaren wel eens met elkaar praten

8 juli Wij maken ons graag vrolijk over België, dat zes verschillende regeringen en bijbehorende parlementen telt. En denk niet dat je voor alle Brusselse zaken bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet zijn, want de hoofdstad van onze zuiderburen is ook nog eens onderverdeeld in negentien gemeenten die het begrip samenwerking of coopération uit hun woordenboeken en dictionnaires hebben geschrapt. ,,Rare jongens die Belgen", om met Obelix te spreken.