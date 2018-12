Hooglanders op drift in de polder

Zeeuwse dj Luc Sarneel onder­steunt Serious Request vanuit Tivoli

23 december MIDDELBURG - Voor Luc Sarneel uit Middelburg is een droom uitgekomen. De 21-jarige Zeeuwse dj doet mee aan 3FM Serious Request: Lifeline. Vanuit het ‘hoofdkantoor’ in Tivoli/Vredenburg was hij elke nacht te horen van 3 tot 6 op NPO 3FM. Ook komende nacht draait de Middelburger. Maandag om 21 uur sluit de actie.