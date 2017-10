Hoofdrolspeelster Katja Herbers mist première film 'Weg van jou'

AMSTERDAM - Actrice Katja Herbers kan maandagavond niet aanwezig zijn bij de Nederlandse première van de film 'Weg van jou' in Amsterdam. In die 'Zeeuws-Vlaamse' film heeft ze de hoofdrol als Evi Dekker, een ambitieuze Rotterdamse die in Terneuzen wordt gestationeerd. Bij de première in theater Tuschinski in Amsterdam staan vanavond wel haar collega-acteurs en regisseur Jelle de Jonge op de rode loper.

Herbers is momenteel in Amerika voor opnames van de serie Westworld. De Nederlandse actrice bemachtigt - net als Carice van Houten en Michiel Huisman - rollen in grote Hollywood films en series, waaronder 'Manhattan', 'The Leftovers' en 'Manhunt: Unabomber'. Nu werkt ze aan de opnamen voor HBO's populaire serie 'Westworld'. Lange tijd leek de draaiplanning haar komst naar de Nederlandse première toe te laten, maar vanwege wijzigingen op het laatste moment bleek het voor HBO dit weekend niet langer mogelijk om toestemming te verlenen voor de reis.

In de romantische komedie 'Weg van jou' wordt Evi verantwoordelijk voor een groot project in Terneuzen. Haar carrière hangt af van het succes in Zeeuws-Vlaanderen. Ze laat haar comfortabele stadse leventje, haar vriend en twee beste vriendinnen achter in Rotterdam en begint met vallen en opstaan aan haar nieuwe bestaan. Alles verandert als Evi de stoere schipper Stijn ontmoet, gespeeld door Maarten Heijmans.