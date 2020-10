Hoofdredacteur Arie Leen Kroon verlaat de PZC

VLISSINGEN – Arie Leen Kroon vertrekt begin 2021 als hoofdredacteur van de PZC. Kroon (66) gaat in februari met pensioen. ,,Het is mooi geweest. Het was mooi werk in een mooie tijd. Met grote veranderingen in de journalistiek,” zegt Arie Leen in een toelichting.

Kroon is meer dan veertig jaar bij de krant van Zeeland en sinds 2015 hoofdredacteur. Over vertrek in tijden van corona zegt hij: ,,Dat is lastig én fijn. Lastig, want in een turbulente tijd met groot nieuws wil je eigenlijk niet weg. Fijn, want onze verhalen zijn belangrijker dan ooit. Mensen willen echt weten wat er speelt en begrijpen wat dat voor hen betekent. Dus de redactie kan vooruit.”

De vertrekkende hoofdredacteur ziet een mooie toekomst voor de PZC: ,,We koesteren de papieren PZC, maar we werken ook hard aan onze site en app. Onder de hoede van DPG Media heeft de redactie van de PZC de beste kansen om al het nieuws over Zeeuwen en voor Zeeuwen goed te brengen. We leren steeds beter wat mensen willen lezen, wanneer en op welke wijze. Daardoor bereiken we ook steeds meer mensen.”

Directeur/uitgever Erik van Gruijthuijsen: ,,Arie Leen laat zien dat goede journalisten niet verslijten. Na zijn zestigste heeft hij de PZC de afgelopen jaren geleid naar een spectaculaire groei online. De positie van de PZC in Zeeland is ijzersterk. Het bereik op digitale kanalen groeit en de krant heeft niets aan gezag ingeboet. Dat is een prestatie, gegeven de kleine omvang van de redactie. Dat heeft alles te maken met de energie en de creativiteit die op de redactie in Vlissingen aan de dag wordt gelegd. De PZC is Arie Leen schatplichtig.”