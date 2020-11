Hoofdpijndossier Thermphos bijna afgesloten: er blijft ten minste 1 miljoen euro over

Die verwachting spreekt het dagelijks provinciebestuur uit in wat mogelijk dus de een-na-laatste kwartaalrapportage is. Nog even en de provincie is verlost van een van haar grootste hoofdpijndossiers.

Bemiddeling

Termphos ging in 2012 failliet. Het aanvankelijke bedrag om de fabriek op te ruimen was bij lange na niet genoeg. De klus legde een zware druk op de begroting van de provincie. Na onderzoek en bemiddeling door oud-PvdA-leider Diederik Samsom legden Zeeland Seaports (nu North Sea Port), het Rijk en de provincie gezamenlijk 129,5 miljoen euro op tafel. Of de eindsom uitkomt op 128,5 miljoen euro is volgende gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA) nog niet zeker. ,,We blijven scherp tot het laatst. Maar we houden minimaal een miljoen over.”