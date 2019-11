Honderden Zeeuwse schoentjes blijven leeg, want Sinterklaas is blut

Met de Actie Pepernoot probeert het Nationaal Fonds Kinderhulp ervoor te zorgen dat kinderen die in armoede leven, toch een fijne Sinterklaas hebben. De organisatie kreeg 1159 aanvragen voor Zeeuwse kinderen; enkele honderden staan op een wachtlijst. Er zit niet genoeg geld in het Pepernoot-fonds om iedereen te helpen, vertelt woordvoerder Irene Boersma van Kinderhulp. ,,In 2019 wilden wij landelijk 80.000 kinderen kunnen helpen met het geld dat via donaties bij ons binnenkomt. Het aantal aanvragen is echter zo hoog, dat nu ruim vijftienduizend schoentjes leeg dreigen te blijven. Eén op de twaalf kinderen groeit op in armoede. Als andere kinderen trots hun cadeautjes laten zien, staan zij met lege handen.”