Honderden Zeeuwse brandweerlieden staan paraat met oud en nieuw

De politie ziet vandaag extra toe in Vlissingen en Krabbendijke. In de Bloemenbuurt in Vlissingen geldt vannacht een samenscholingsverbod. De politie gaat groepjes mensen op straat extra goed in de gaten houden. Er geldt ‘strikte en intensieve’ handhaving.

Bij de jaarwisseling 2016/2017 liep het in die buurt ernstig uit de hand, pleegden groepen mensen vernielingen en werden bewoners en hulpverleners bedreigd. Vorig jaar ging het beter, maar ook toen voelden mensen zich nog steeds onveilig en misdroegen jongeren zich nog steeds.

Ook in Krabbendijke en Yerseke is verscherpt toezicht. Als het aan burgemeester José van Egmond blijft het er voor de derde keer op rij relatief rustig. Jarenlang waren delen van Krabbendijke en Yerseke op oudjaarsdag en nieuwjaarsnacht het toneel van straatraces, vuurwerkbommen, brandende auto’s en andere ongeregeldheden. Door onder meer een strenge aanpak was het afgelopen jaren relatief rustig. Wel constateerde de politie dat ‘s nachts de sfeer in het centrum van Krabbendijke ‘grimmig’ werd. Zo werd behoorlijk wat zwaar vuurwerk afgestoken en sneuvelden veel glazen flessen op straat.

Volg hier onder de gebeurtenissen tijdens oud en nieuw.

14.45 uur: Op de kruising Langstraat/Burgemeester Langebeekestraat bij het Schuttershof in Arnemuiden stonden enkele autobanden in brand. De rook was tot in Middelburg te zien. Vrijwilligers van de brandweerpost Arnemuiden hebben de brand geblust.

Volledig scherm © HVZeeland

13.35 uur: Naast een woning aan de Windwijzer in Middelburg stonden een GFT-bak en een kunststof opbergbox in brand. Ze stonden in een smal strookje tuin tussen het huis en een schutting. De rook trok langs de gevel omhoog. Voordat de brandweer er was, begon de bewoner al met blussen. Daardoor wist hij te voorkomen dat de brand zich uitbreidde. De brandweer deed de rest. Van de GFT-bak was niets meer over. De opbergkist raakte flink beschadigd.

Volledig scherm © HVZeeland

11.15 uur: De brandweer van Middelburg rukte uit voor een brand in de kuil bij de Van Akenstraat in Nieuw- en Sint Joosland. Er waren onder meer autobanden en hout in brand gestoken. Brandweerlieden van de post Stromenweg rukten uit om de brand te blussen.