Honderden mensen van buiten naar Zeeuwse teststraten

Van 4446 mensen die zich vorige week in Zeeland lieten testen woonden er 578 (ofwel 13 procent) niet in Zeeland. De voorgaande week kwamen 979 (22 procent) van de 4451 in Zeeland geteste mensen van ‘buiten’. Er gaan ook Zeeuwen de provinciegrens over voor een test. Hoeveel is niet bekend. Alleen als een inwoner van Zeeland elders positief getest is krijgt de GGD Zeeland hiervan bericht.