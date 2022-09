Honderden mensen in streekdracht, onder wie veel Zeeuwen, samen op de foto op Museumplein

Onder hen was een flinke delegatie uit Zeeland. Op verschillende plaatsen, waaronder in Westkapelle, stapten aan het begin van de middag mensen in dracht in de bus om naar Amsterdam te gaan.

Met de bijzondere fotosessie lanceerde Jimmy Nelson zijn nieuwe boek: Between the Sea and the Sky. Daarin portretteert de Brits-Nederlandse fotograaf en kunstenaar twintig gemeenschappen in Nederland waarin streekdracht nog een belangrijke rol speelt. Vier van de twintig hoofdstukken zijn gewijd aan Zeeland.