Honderden kilo's zwerfafval geruimd in 2018

Molens in de rouw na overlijden Krijn Zandburg

24 december OOST-SOUBURG – Molenaar Krijn Zandburg is zondagmiddag overleden op 85 jarige leeftijd. Hij behoorde tot de laatste beroepsmolenaars in Zeeland. In verband met zijn overlijden is molen De Pere in Oost-Souburg maandag in de rouwstand gezet. Dat gebeurde later ook met andere molens op Walcheren (o.a. De Oranjemolen in Vlissingen en enkele molens in Middelburg).