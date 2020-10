Honderden kilo’s cocaïne in haven Breskens en op strand Zoutelande - drie mannen aangehouden

column Bob Maes Verschilt de vakantie van nationale pispaal Willy van de reis die Nederlan­ders deze zomer maakten?

20 oktober Een dikke pluim voor het koningshuis. Afgelopen weekend lieten Willy en consorten zien dat ze Nederland verbinden. Links, rechts, complotdenkers, anti-vaxxers, Ajacieden, Feyenoord-fans, mondkapjesdragers, mondkapjesweigeraars, frieteters, patateters, amateur-virologen, echte virologen, team zout op de biefstuk, team geen zout op de biefstuk, influencers, Jan met de Pet: we waren weer even met z'n allen één. We spraken allemaal schande van de vakantie van Willem, Máxima en hun kroost in Griekenland.