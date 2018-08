Honderden boeren vragen subsidie aan om te investeren in duurzaamheid

Het budget voor de subsidies is begin dit jaar al verhoogd van 2 naar 4 miljoen euro, omdat er veel belangstelling voor was. De helft van het geld komt van de Europese Unie, de andere helft van de provincie.

De aanvragen worden beoordeeld via een puntensysteem; de boeren die de meeste punten krijgen, ontvangt subsidie. Als het geld dan nog niet op is, wordt de rest van de subsidies verleend via loting. De provincie Zeeland verwacht dat dit najaar duidelijk is, welke boeren geld krijgen. Of er een nieuwe regeling komt is nog niet bekend.