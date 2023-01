Honderden Amerikaanse legervoertuigen over Zeeuwse weg en spoor naar Oost-Europa

Het Amerikaanse leger wordt hierbij ondersteund door de 13 Lichte Brigade. Deze brigade is actief bij gevechts- en vredesoperaties en bij rampen en calamiteiten in heel de wereld. Ook ondersteunt het bij ceremoniële taken en militair transport.

In april nog tanks per spoor vervoerd

Het is niet de eerste keer dat militair materieel over de Nederlandse weg en spoor gaat. Voor sommige zware voertuigen ligt vervoer over het spoor meer voor de hand. In april vorig jaar werden bijvoorbeeld ook tanks en militair materieel per spoor naar Oekraïne vervoerd. Die werden in Vlissingen gelost van Amerikaanse marineschepen en naar Oost-Europa vervoert.