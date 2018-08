Honderdduizend bezoekers voor Rescue Vlissingen

In de woonwijken achter de boulevards was geen groenstrook of parkgazon onbezet. Alle parkeerterreinen, van de Koningsweg tot Zwanenburg, stonden vol. Bekeuringen zijn alleen uitgedeeld op auto's die gevaarlijk geparkeerd stonden. Die werden weggesleept. De pendeldienst vanaf het NS-station naar het Stadhuisplein is een succes gebleken.

Pendeldiensten

Anderhalf uur na opening van de parkeerplekken op het veerplein stond het vol met duizenden auto's, weet verkeersregelaar Kees Wesdorp. Zijn collega Marina Grote dirigeert rond de middag auto's de Westhavenweg op. ,,Vrachtwagenchauffeurs klagen wel dat ze er niet meer door komen, maar ik moet de auto's ergens laten." ,,Op de piekmomenten vervoerden de zes verlengde pendelbussen 1200 mensen per uur", weet Dennis Castel van Rescue Vlissingen. Het fietsvoetveer vervoerde ongekende aantallen passagiers, die vaak een boot moesten overslaan omdat die vol was. Het veer is in de avond langer doorgevaren om iedereen ook weer terug te brengen.

Dankzij het ideale evenementenweer - wolken een windje, maar zacht van temperatuur - gaven veel mensen gehoord aan de oproep op de fiets te komen. De parkeerplaats Nollebos bij de oprit van de Boulevard Evertsen, voor het eerst gereserveerd voor tweewielers, herbergde dertig- tot veertigduizend fietsen en scooters, schat de verkeersregelaar daar. ,,Ze staan tot tussen de bomen."

Volledig scherm Jonathan Wagenmakers (links) uit Vlissingen en Sem Theune uit Oost-Souburg, allebei negen jaar, wachtten twee uur om drie minuten in de F16 te mogen bij Rescue Vlissingen. © Claudia Sondervan

F16

Op de boulevards Evertsen en Bankert stropte het soms bij de populairste demonstraties, zoals die van de politieteams. ,,We hebben een paar keer een stop moeten inlassen om de doorstroom weer op gang te krijgen", zegt Castel. De F16 op het Defensieplein werd bijna onderlopen door de belangstelling. Houders van de verlote kaarten kregen voorrang, maar nog heel veel anderen pakten de kans om even in de cockpit plaats te nemen. Zoals de negenjarige vrienden Jonathan Wagenmakers uit Vlissingen en Sem Theune uit Oost-Souburg. Twee uur wachtten ze voor drie minuten in de cockpit. ,,Het was het waard", vindt Jonathan. ,,Er is een schietstoel en radar waar ze vijanden mee kunnen volgen."

Sea King

De topattractie was het multi-disciplinaire hulpverleningsspektakel op de glooiing: een busongeluk met een vrachtwagen en dertig 'slachtoffers', het grootste dat ooit op Rescue te zien was. De Sea King-helikopter van de Duitse luchtmacht kreeg zo veel zwaaien van het publiek dat de bemanning maar fly-by's blééf maken. Tot de organisatie ingreep. Per slot moet voor vliegbewegingen het scheepsvaartverkeer worden weggeleid van de Sardijngeul.