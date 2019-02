Honderd Zeeuwse scholieren demonstreren tegen klimaatbeleid in Den Haag

update Stankklach­ten en ontruiming na gaslek bij Vopak in Vlissingen-Oost

15:21 NIEUWDORP - Bij overslagbedrijf Vopak aan de Frankrijkweg in Nieuwdorp is vrijdagmiddag een gaslek ontstaan. Uit voorzorg is het personeel van twee schepen en een naastgelegen bedrijf, in totaal zo'n zestig personen, geëvacueerd. Vanwege klachten over stankoverlast is er door de Veiligheidsregio opgeschaald naar Grip 2, een ‘incident met duidelijke uitstraling naar de omgeving’. De sprinkler van het bedrijf is ingezet om de gaswolk neer te slaan.