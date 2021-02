Honderd man viert ‘gewoon’carnaval in café Kloosterzande, biertap stond open

Ingenieurs: ‘Te weinig oog voor stijgende zeespiegel bij miljarden­pro­jec­ten’

12 februari MIDDELBURG - Bij de miljardenplannen voor onder meer woningbouw en infrastructuur wordt nog veel te weinig rekening gehouden met de zeespiegelstijging. Als dat niet snel verandert, dreigen we veel geld in het water te gooien, waarschuwt ingenieursadviesbureau Sweco in een rapport dat deze week is gepubliceerd.