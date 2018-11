Hondenbelasting is in Zeeland op haar retour

EUT in Goes: ‘Een beetje gek maar wel lekker’

20:00 GOES - Na een korte tour in het buitenland speelt EUT vrijdag in ’t Beest in Goes. EUT? ,,Een lief scheldwoordje van de oma van onze zangeres’’, verklapt Emiel de Nennie, de Middelburgse gitarist van de band. ,,Op een gegeven moment noemden wij elkaar allemaal zo. Hé Eut! Eutje! Logisch dus dat de band ook zo heet.’’