Honden bijten jong zeehondje dood bij Neeltje Jans

VIDEO De eerste staat overeind, nog maar 206 te gaan

17:48 BORSSELE - Het is letterlijk en figuurlijk een mijlpaal: de eerste wintrackmast voor de nieuwe stroomsnelweg door Zuid-Beveland staat overeind. Donderdagmiddag werd op mastlocatie 1001 in het Sloebos bij Borssele de eerste van in totaal 207 masten in elkaar gezet.