Hond niet aan de lijn? Honderd euro boete in gebieden Staatsbosbeheer Zeeland

Dat zal wel even wennen zijn, want op dit moment mogen honden in verreweg de meeste terreinen van Staatsbosbeheer op Walcheren, de Bevelanden en in Zeeuws-Vlaanderen onaangelijnd rondlopen. Op Schouwen-Duiveland en Tholen gold het honden-aan-de-lijngebod al. Daar mogen de viervoeters alléén in de hondenlosloopgebieden zonder lijn. In nagenoeg alle overige gebieden van Staatsbosbeheer in Nederland is dit beleid al langer van kracht. Ruim tien procent van de bezoekers heeft een hond bij zich.