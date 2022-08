Hollywood aan de Schelde: stortvloed aan nieuwe Zeeuwse films

DAG HUIS! ‘Wonen in deze molen geeft je het gevoel altijd op vakantie te zijn’; toch staat hij nu te koop

Filmfanaat Frank Blaakmeer (62) heeft bij het wonen in de molen in Ellewoutsdijk een ‘permanent vacation’-gevoel. Met zijn vrouw Heloïse Jonkers heeft hij genoten van een idyllische en avontuurlijke plek. ,,We waren hier thuis altijd op vakantie.” Maar toch ging het hoge Noorden weer trekken, het is de grond waar Blaakmeer opgroeide en waar zijn grootouders leefden.

31 juli