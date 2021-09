Hollen om je trein te halen in Roosendaal straks voorbij

ROOSENDAAL - Met ingang van december zet de NS elk uur een derde trein in op het traject van Vlissingen naar Roosendaal. Reizigers moeten nog steeds in Roosendaal overstappen om door te reizen naar Breda, maar krijgen daar één keer per uur vijf in plaats van drie minuten de tijd voor.

Daarmee komt de NS enigszins tegemoet aan de veelgehoorde klacht dat reizigers uit Zeeland en Bergen op Zoom vaak de aansluiting naar Breda missen doordat de overstaptijd slechts drie minuten is.

De PvdA heeft de krappe overstaptijden in Roosendaal op verschillende niveaus aangekaart. Niet alleen stelden de PvdA-gemeenteraadsfracties in Roosendaal en Bergen op Zoom er vragen over aan hun respectievelijke colleges van B en W; ook de PvdA in Provinciale Staten van Zeeland zette het op de agenda. Uit de antwoorden blijkt dat de NS de dienstverlening gaat uitbreiden.

Minuut vertraging en je mist de trein

Er rijden nu twee treinen per uur van Vlissingen naar Roosendaal: een om 21 minuten over het hele uur en eentje om 21 minuten over het halve uur. In Roosendaal heeft de reiziger drie minuten om van perron 4b naar perron 3a te lopen. De Intercity uit Vlissingen rijdt door naar Amsterdam. De trein uit Bergen op Zoom hoeft maar een minuut vertraging te hebben en de reiziger mist de aansluiting naar Breda.

Kan de trein naar Breda dan niet even wachten op de mensen uit Bergen op Zoom? Nee, zegt NS-woordvoerder Arno Leblanc: ,,Dat is niet altijd mogelijk. Onze dienstregeling is nogal strak. Als je zou wachten op de reizigers uit Bergen op Zoom doe je hen een plezier, maar andere reizigers weer niet. Het is echt een enorme logistieke puzzel.”

De PvdA heeft voorgesteld een zogeheten cross-platform toe te passen. Dan stoppen de treinen tegenover elkaar op het station en hoeven de passagiers alleen maar het perron over te steken. Voor mensen die vanuit Breda naar Bergen op Zoom en verder Zeeland in reizen, stoppen de treinen wel tegenover elkaar op hetzelfde perron. Omgekeerd is dat echter niet mogelijk.

Goede relatie met NS

De gemeentebesturen van Roosendaal en Bergen op Zoom en het provinciebestuur in Middelburg onderstrepen de goede relatie met de NS en zeggen regelmatig met de dienst om tafel te zitten om ontwikkelingen en wensen te bespreken.

Een gevolg daarvan is dat er met ingang van december elk uur een extra Sprinter van Zeeland naar Roosendaal gaat rijden. En de reiziger krijgt vijf minuten om over te stappen op de trein naar Breda. Volgens het Zeeuwse provinciebestuur heeft de NS al aangegeven bij de daaropvolgende dienstregeling (2023) nog verder te willen gaan, al is nu nog niet duidelijk in welke richting dan moet worden gedacht.