Hogere visprijzen maken veel goed op Vlissingse vismijn

,,We hebben goed gedraaid”, kijkt de Vlissingse veilingmeester Erwin van Belzen terug op 2018. ,,Je hoort ons niet klagen.” De omzet lag vorig jaar in Vlissingen met 21,2 miljoen euro wel ruim één miljoen lager dan in 2017, maar dat is vooral te wijten aan een lagere visaanvoer, 4069 ton tegen 4425 ton in 2017, niet aan de prijzen.

Over het hele land is minder tong en schol aangeland, wat zich vertaalde in vooral een flink hogere gemiddelde scholprijs. In Vlissingen lag die in 2017 op 1,84 euro per kilo, wat al vrij hoog was. Vorig jaar steeg die tot 2,45 euro. ,,De vraag bleef, terwijl het aanbod daalde. Dan krijg je dat”, aldus Van Belzen. Met tong, de belangrijkste vissoort voor Zeeuwse vissers, ging het niet zo hard. Een kilo tong bracht in 2017 gemiddeld 9,58 euro op tegen 10,44 euro in 2018.

Garnalen

Garnalenvissers hadden een minder jaar, wat terug te zien is in de omzet van vismijnen in Breskens en Colijnsplaat. In de Noordzee waren garnalen in overvloed. De prijzen kelderden. In Breskens, dat met Vlissingen de Zeeuwse Visveiling vormt, werd 2022 ton garnalen aangeland in 2018 tegen ‘slechts’ 1197 ton in 2017. Het gevolg: de gemiddelde prijs zakte van 6,87 naar zo’n 3,25 euro per kilo. De omzet in Breskens liep terug van 8,6 naar 6,9 miljoen euro.