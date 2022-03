Hogere toegangsprijs en lagere watertemperatuur: sommige Zeeuwse zwembaden doen het vanwege hoge gasprijs

Zoals het Vrijburgbad in Vlissingen. ,,Onze stookkosten gaan verdubbelen", zegt locatiemanager Cees van Dongen. ,,We zijn volop bezig met verduurzaming, maar voorlopig moeten we nog verwarmen met gas. Dan heb je het over heel veel geld.” Volgens Van Dongen gaat de gasrekening dit jaar ‘pijn doen'. ,,Natuurlijk kijken we hoe we dat enigszins kunnen beperken, bijvoorbeeld door systemen uit te zetten wanneer ze niet nodig zijn.” Toch gaan ook bezoekers wel iets merken: de toegangsprijzen gaan met vijf procent omhoog, iets meer dan normaal. ,,Met het schaamrood op de kaken", aldus Van Dongen. ,,Maar er is gelukkig wel begrip voor.” Een verlaging van de watertemperatuur, zoals baden in den lande wel overwegen of doen, is in het Vlissingse bad niet aan de orde. Van Dongen: ,,Een therapiebad is 33 graden. Verlaag je dat naar 30 graden, dan is het geen therapiebad meer.”